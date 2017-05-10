Karabükspor’da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde 1 saat süren idmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi oynadı.
Öte yandan deplasmanda Trabzonspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Kerim Zengin, iki ay sonra takımla idmanlara başladı.
Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.