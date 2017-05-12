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Karabükspor’da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

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Karabükspor’da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip, istasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül'ün de takip ettiği idman sonunda 31 yaşına basan Lasmin Latovlevici'nin doğum günü teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Kırmızı-mavililer, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Karabükspor’da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

Karabükspor’da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

Karabükspor’da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

Karabükspor’da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

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