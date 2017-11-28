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Karabükspor’da Kupa Mesai

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Karabükspor’da Kupa Mesai
Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hasan Doğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tony Popovic yönetimindeki antrenmanda Bursaspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve kısa alanda pas çalışması yaptı. Kırmızı-mavili ekip, İstanbulspor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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