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Karabükspor’da Trabzonspor Hazırlıkları Başladı

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Karabükspor’da Trabzonspor Hazırlıkları Başladı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, bir günlük iznin ardından çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, bir günlük iznin ardından çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Karabükspor'da yüzler gülüyor. Hasan Doğan Tesisleri'nde tam kadro Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan kırmızı-mavili ekibin neşeli olması dikkat çekti.

Teknik Direktör Barisic yönetiminde ısınma ve el topu ile çalışmalara başlayan kırmızı-mavili ekip, daha sonra takım halinde pas ve taktik çalışması yaptı.

Takımın idmanını izleyen Asbaşkan Tolga Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evde kazanma alışkanlığını devam ettirme yönünde Gençlerbirliği maçının çok önemli olduğunu söyledi.

Gençlerbiliği karşılaşmasının takımın yeni hocası Barisic'in de ilk maçı olduğunu ve galip geldiklerini kaydeden Gül, "Önümüzde bir Trabzonspor maçı var. Trabzonspor'un gücüne saygı duyuyoruz. Deplasmanda olumsuz bir istatistiğimiz var. Puan yada puanlar getiremiyoruz. Bu olumsuz istatistiği tersine çevirmeye çalışacağız. Onlar da ikinci yarının başından beri hiç mağlup olmadılar. Biz Trabzon'a kazanmak için gideceğiz. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. Bir an evvel ligde kalacak puanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu puanları yakaladığımızda Karabükspor yeni bir hedef belirleyebilecektir. Takımız şu an haftanın ilk idmanında tam takım çalışıyor. Cezalı ve sakat oyuncumuz yok. Haftayı iyi geçirip iyi çalışacağız ve Trabzon'a hazır bir şekilde gideceğiz" dedi.

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