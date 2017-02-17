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Karabükspor’dan Avrupa’dan Men Açıklaması

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Karabükspor’dan Avrupa’dan Men Açıklaması
Kardemir Karabükspor kulübü, UEFA'dan 2 sezon men cezası verilmesi ile ilgili olarak, "Bugün yayınlanan duyuru UEFA'nın almış olduğu eski kararının onanmasından...

Kardemir Karabükspor kulübü, UEFA'dan 2 sezon men cezası verilmesi ile ilgili olarak, "Bugün yayınlanan duyuru UEFA'nın almış olduğu eski kararının onanmasından ibarettir" açıklamasında bulundu.

Kardemir Karabükspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "UEFA'nın 16 Haziran 2016 tarihli kararı ile kulübümüz 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Avrupa kupalarına iştirakten men edilmiştir. Bu kararın sebebi kulübümüzün bir önceki sezon Spor Toto Süper Lig'den PTT 1. Lig'e düşmesi ve bir alt lige düşmesinden dolayı meydana gelen gelir kaybı ile mali yapısındaki bozulma neticesinde, UEFA'nın belirlemiş olduğu mali kriterlere göre değerlendirilmiş olmasıdır. Kulübümüz bu karara itiraz hakkını Spor Toto Süper Lig'den düşmesi neticesinde oluşan yayın gelirleri kaybı gerekçesi ile CAS'a başvurarak kullanmıştır. UEFA nezdinde verilmiş olan men cezası CAS tarafından onanmıştır ve UEFA tarafından bugün tarihi itibariyle spor kamuoyununun dikkatine duyurulmuştur. Bugün yayınlanan duyuru UEFA'nın almış olduğu eski kararının onanmasından ibarettir" ifadelerine yer verildi.

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