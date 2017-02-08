Karabük’te 17 Kişi Görevden İhraç Edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Çıkarılanlar arasında Karabük'te 17 kamu görevlisi ihraç edildi.

KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 585, İçişleri Bakanlığı'ndan 49, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi kamu görevinden çıkarıldı. KHK ile 330 akademisyen de ihraç edildi.

Karabük'te daha önce görevlerinden uzaklaştırılan Milli Eğiti Müdürlüğünde görevli 6 öğretmen ve 1 memur, Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 müdür, 1 komiser ve 4 komiser yardımcısı ile İl Jandarma Komutanlı ve 125. Jandarma Eğitim Alayında ise çeşitli rütbelerde 4 kişi olmak üzere toplam 17 kişi görevlerinde ihraç edildi.