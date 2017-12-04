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Karabük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

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Karabük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı
Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenevinde kahvaltı programı ile bir araya gelen Türkiye Sakatlar Derneği üyeleri ve engelli öğrenciler daha sonra Atatürk Anıtı'na geçerek burada çelenk sunumu yaptı.

Yenişehir Atatürk Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Muhittin Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nün, engelli insanları anlayabilmek ve sorunlarına dikkat çekebilmek açısından önemli bir gün olduğunu söyledi.

Yılmaz, gündelik hayatta karşılaştıkları sorunların sadece engellilerin değil, herkesin sonunu olduğunu kaydederek, " Günümüzde engelli haklarına yönelik olumlu gelişmeler yaşanmakta. Evde engelli bakım maaşı, toplu taşıma ücretsiz seyahat hakkı, engelli kamu personeli alımı, sağlık, eğitim ve ulaşılabirlikteki gelişmeler devam etmektedir. İnanıyoruz ki, daha iyisi olacak, devletimizden bazı isteklerimizde yok değil. Engelli maaşı engelli gelirine bakılarak bağlanmalı, istihdam artırılmalı, sağlık kurulu raporlarında ortopedik engellilerin hak kaybı giderilmeli ve engelli araçlarında ÖTV ve KDV kullanıcı düzenlemesi yeniden yapılmalı. Ülkemizin olanakları geliştikçe daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

Buradaki programın ardında etkinlik İl Müftülüğünde düzenlenen İşitme engellileri Umre ödüllü yarışma ödüllerinin takdimi ile devam etti. Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirilen yarışma sonucunda birinci olan Salih Bostancı umre ödülü kazanırken, dereceye giren diğer yarışmacılara da para ödülü verildi.

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