Karabük’te Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti İlan Etmesine Tepki

Karabük'te bir araya gelen sivil toplum örgütleri, ABD'nin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını kınadı.

Karabük'te bir araya gelen sivil toplum örgütleri, ABD'nin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını kınadı.

Eski Belediye binası önünde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, ABD ve İsrail'in kanlı ortaklığı ve işgal planlarının devam ettiğini söyledi.

Gündoğdu, Siyonizm'in yeni kuklasının Trump olduğunu ifade ederek, "Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf, ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Aynı ABD'nin, Siyonist işgalin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail'i kanatları altına aldığını herkes görüyor" dedi.

Kadim bir İslam şehri ve ilk kıble olan Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak nitelendirmenin, ABD'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlattığını da belirten Gündoğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail'le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur ve iffetimizdir. Biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Roma ve Bizans'ın akıbeti ne olduysa Amerika ve İsrail'in akıbeti de o olacaktır."

Tekbir getiren grup, daha sonra dua ederek dağıldı.