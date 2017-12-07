  • BIST 106.448
  • Altın 155,414
  • Dolar 3,8563
  • Euro 4,5464
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 9 °C

Karabük’te Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti İlan Etmesine Tepki

» »
Karabük’te Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti İlan Etmesine Tepki
Karabük'te bir araya gelen sivil toplum örgütleri, ABD'nin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını kınadı.

Karabük'te bir araya gelen sivil toplum örgütleri, ABD'nin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını kınadı.

Eski Belediye binası önünde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, ABD ve İsrail'in kanlı ortaklığı ve işgal planlarının devam ettiğini söyledi.

Gündoğdu, Siyonizm'in yeni kuklasının Trump olduğunu ifade ederek, "Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf, ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Aynı ABD'nin, Siyonist işgalin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail'i kanatları altına aldığını herkes görüyor" dedi.

Kadim bir İslam şehri ve ilk kıble olan Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak nitelendirmenin, ABD'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlattığını da belirten Gündoğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail'le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur ve iffetimizdir. Biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Roma ve Bizans'ın akıbeti ne olduysa Amerika ve İsrail'in akıbeti de o olacaktır."

Tekbir getiren grup, daha sonra dua ederek dağıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hıdırellez, Unesco İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne Alındı07 Aralık 2017 Perşembe 18:03
  • Belgem Ailesi Piknikte Buluştu07 Aralık 2017 Perşembe 18:03
  • Tokat Belediyesinden Kudüs Bildirgesi07 Aralık 2017 Perşembe 17:53
  • Kulu’da Spor Malzemesi Yardımı07 Aralık 2017 Perşembe 17:43
  • 15 Temmuz Gazisi 10 Yıl Sonra Eski Eşi İle Evlendi07 Aralık 2017 Perşembe 17:43
  • 100. Yılında Kudüs Sergi, Panel, Anma Etkinlikleri07 Aralık 2017 Perşembe 17:43
  • Müsiad’dan Kudüs Tepkisi07 Aralık 2017 Perşembe 17:33
  • Türk Hava Yolları Uçağında İlginç Olay07 Aralık 2017 Perşembe 17:33
  • Türk Dünyası Vakfı Medeniyetler Beşiği Mezopotamya Sempozyumu07 Aralık 2017 Perşembe 17:28
  • İtfaiye Erine Anlamlı Ödül07 Aralık 2017 Perşembe 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti