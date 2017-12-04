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Karabük’te Ev Yangını

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Karabük’te Ev Yangını
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Haslı köyü Yaplan Mahallesi'nde Mehmet Diktepe'ye ait evde yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada evden yükselen dumanları gören köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. Ev alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada ailesiyle birlikte bahçede oldukları öğrenilen Mehmet Diktepe, evinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağı sonucu çıkmış olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evi yanan Mehmet Diktepe, eşi, 4 çocuğu, anne ve babası ile birlikte köyde yakınlarının evine yerleşti. Ailenin yanan evlerinin tadilat edilerek yaşanabilir hale getirilebilmesi için köylüler tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

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