Karabük’te Ev Yangını

Karabük'te sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonucu iki katlı bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Karabük'te sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonucu iki katlı bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde 95 yaşındaki Recep Avcı'ya ait evde meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş evden dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Daha sonra evde biri olup olmadığı yönde seslenen vatandaş yaşlı adamın sesini duyunca Avcı'yı alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtararak dışarı çıkarttı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alt katı kömürlük olarak kullanılan iki katlı evde çıkan yangında bitişikteki diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.