Karabük’te Fetö Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY "na yönelik yapılan operasyonda aralarında akademisyen, doktor ve hemşirelerinde bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Karabük merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY "na yönelik yapılan operasyonda aralarında akademisyen, doktor ve hemşirelerinde bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük, İstanbul ve Hatay'da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları kapsamında eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Karabük Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi'nden A.P., Karabük Üniversitesi araştırma görevlileri İ.K. ve T.Y., daha önce yine FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen akademisyenler M.Ç., Y.T., B.B., E.K ve Z.H., doktor E.Y., hemşire N.Ç., üniversite öğrencisi A.P. ve ev hanımı M.Y. gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. Soruşturma kapsamında iki şüphelinin de arandığı öğrenildi.