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Karabük’te Fetö Operasyonunda 7 Emniyet Mensubu Tutuklandı

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Karabük’te Fetö Operasyonunda 7 Emniyet Mensubu Tutuklandı
Karabük merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 10 emniyet mensubundan...

Karabük merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 10 emniyet mensubundan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Karabük ile birlikte Ankara, Kastamonu ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen ve daha önce meslekten uzaklaştırılanların da aralarında bulunduğu 3. sınıf emniyet müdürleri B.T. ve İ.G., 4. sınıf emniyet müdürleri Ü.E., M.A., M.S. ve İ.Ö. ile polis memurları S.U. çıkarıldıkları mahkemece örgüte üye olmak ve haberleşme sistemi "ByLock'u kullandıkları iddiası ile tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, komiser Z.B ve polis memurları M.H. ile C.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan komiser E.Ç.'nin de emniyette sorgusu devam ediyor.

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