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Karabük’te Fetö’den 2 Tutuklama

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Karabük’te Fetö’den 2 Tutuklama
Karabük Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emniyette görevli akademik komiserlerin sözde imamı iddiasıyla...

Karabük Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emniyette görevli akademik komiserlerin sözde imamı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kastamonu Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Eski tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından daha önce görevlerinden ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 2'si kadın 7 kişi eş zamanlı operasyonla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgusu tamamlanan M.S. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış diğer öğretmenler M.E., S.S.A., N.E., M.D., İ.Ö., E.B. ve daha önce Karabük Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürütmüş olan ve yaklaşık 10 gün önce gözaltına alınan Hakan Eski adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesi tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen öğretmen E.B. ve Kastamonu Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Eski tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.E., S.S.A., N.E., M.D. ve İ.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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