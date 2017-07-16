Karabük’te İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük ve Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Karabük ve Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan bir aracı ise çevredeki vatandaşlar ile polisler yangın tüpleri ile müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Burhan Ö. yönetimindeki 78 BR 763 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Kireç Kuyusu mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle Ali Koray Ö. yönetimindeki 78 M 6014 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Habibe Ö. (83) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Habibe Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İkinci kazada, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Muammer Yardibi (52) yönetimindeki 06 GC 828 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle önce refüjdeki elektrik direğine ve ağaca, ardından da karşı yönden gelen Levent Boyraz'ın (28) kullandığı 44 FL 918 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazada devrilen otomobilin sürücü Yardibi, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası otomobili alev alan Boyraz, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu sıra çevredeki vatandaşlar ile polisler yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise araca su sıkarak soğutma çalışması yaptı.