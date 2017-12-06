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Karabük’te İş Yeri Yangını

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Karabük’te İş Yeri Yangını
Karabük'te sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük'te sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde sanayi sitesinde Orhan Y.'ye ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri sahibi yangını fark edince durumu Safranbolu Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de yanıcı ve patlayıcı maddelerin patlaması nedeniyle güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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