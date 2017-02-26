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Karabük’te Keçi Kurtarma Operasyonu

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Karabük’te Keçi Kurtarma Operasyonu
Karabük'ün Salmanlar köyünde kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçi sürüsü için AFAD ekipleri seferber oldu.

Karabük'ün Salmanlar köyünde kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçi sürüsü için AFAD ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sezai Yorulmaz geçtiğimiz Cuma günü Salmanlar köyünde otlatmaya çıkardığı 50 civarındaki keçilerden bir kısmının eksik olduğunu fark etti. Çevrede araştırma yapan Yorulmaz, 16 keçinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti. 2 gün boyunca keçileri kurtarmaya çalışan Sezai Yorulmaz, çabaları sonuçsuz kalınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışmalara başladı. Halatla keçilerin bulunduğu alana inen AFAD ekibi kayalıklarda bulunan yavru keçiyi alarak aşağıya indirirken, bu sırada bir başka keçi ise kayalıklardan aşağıya düştü.

"Merdivenle köprü yapıldı"

Kayalıkların alt kısmında bulunan ağaçlar kesim motoru ile kesilmesinin ardından ekipler merdiven üzerine tahtalar koyarak köprü yaptı. Köprü daha sonra keçilerin bulunduğu kayalıklara yerleştirildi. Havanın kararması nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi.

AFAD İl Müdürü Dr. Gazanfer Erbay, kendilerine 2 gündür hayvanların mahsur kaldığı bilgisinin gelir gelmez olay yerine intikal ederek çalışmalara başladıklarını söyleyerek, "Asıl amacımız canlıları kurtarmak. Köprü yaptık. Havanında kararması nedeniyle hayvanları kurtarma çalışmaları yarın sabahtan itibaren yeniden başlayacağız" dedi.

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