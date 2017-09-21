Karabük’te Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Karabük'te kızılçam ormanında etkili olan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Karabük'te kızılçam ormanında etkili olan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Karabük - Yenice karayolu pirinçlik mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını dozer ve greyderlerin de yardımı ile yaklaşık 7 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

Karabük başta olmak üzere, Bartın, Zonguldak, Kastamonu ve Bolu Orman İşletme ekipleri ile İl Özel İdare ve belediyelere ait itfaiye, tankerler orman yangınının önü kesilerek büyümesi kısmen engelledi. Dik ve engebeli arazi şartlarında oldukça zorlanan orman ekipleri dozer ve greyderler yardımı ile açılan yollarla yangını 7 saat sonra kısmen kontrol altına almayı başardı.

Büyük bir alanın zarar gördüğü yangına sabahın ilk ışıkları ile havadan da müdahale edilecek.