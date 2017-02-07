Karabük’te Terör Operasyonu

Karabük'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DHKP-C terör örgütü ile bağlantılı olan ve hakkında araması bulunan...

Karabük'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DHKP-C terör örgütü ile bağlantılı olan ve hakkında araması bulunan üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde, DHKP-C terör örgütü hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve hakkında arama kararı bulunan Karabük Üniversitesi öğrencisi O.S. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan O.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.