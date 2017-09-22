Karabük’te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük-Yenice karayolu Şeker Kanyonu Köprüsü'nde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Atakan M. (23) idaresindeki 67 ET 225 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan Erol A. (44) idaresindeki 78 AZ 489 plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada durumu ağır olan Kudret Mekikçi Yenice Devlet Hastanesine, diğer yaralılar Erol A. (44), Nazım Fatih A. (17), Atakan M. (23) ve İlknur M. ise KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan Kudret M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.