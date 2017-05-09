Karabük’te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-750 Karayolu'nun Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Gerede yönüne giden Samet Kayapınar idaresindeki 74 BY 745 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan araçta sürücü Kayapınar ve Demet Ak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.