Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu:1 Gözaltı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda tarlasında Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde bulunan H.S.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, H.S.'ye ait evinin yakınındaki bir tarlada ekili halde 137 kök Hint keneviri ele geçirildi. H.S. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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