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Karabük’te Uyuşturucu Operasyonunda 11 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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Karabük’te Uyuşturucu Operasyonunda 11 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabük, Ankara ve Sakarya'da bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda; F.K., F.D., T.B., C.C., Y.Y., A.E., E.İ., M.K., S.T., M.G. ve D.U. isimli kişiler gözaltına alındı. Operasyonların yapıldığı bazı ev ve iş yerlerinde, çeşitli miktarlarda bonzai olarak bilinen 70 gram sentetik cannabinoid ile ecstasy hap ve Hint keneviri ele geçirilmişti.

2 gün emniyette sorgusu devam eden şahıslar yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonunda 11 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonunda 11 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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