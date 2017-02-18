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Karabük’te Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

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Karabük’te Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltın alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltın alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabük, Ankara ve Sakarya'da bazı ev ve iş yerlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda F.K., F.D., T.B., C.C., Y.Y., A.E., E.İ., M.K., S.T., M.G. ve D.U. isimli kişiler gözaltına almıştı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan Y.Y., M.K., S.T., D.U. ve T.B. tutuklanarak Karabük Kapalı T Tipi Cezaevine gönderilirken, 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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