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Karabük’te Zehir Tacirlerine Şafak Operasyonu

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Karabük’te Zehir Tacirlerine Şafak Operasyonu
Türkiye genelinde, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Türkiye genelinde, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Karabük'te daha önce belirlenen 7 farklı adrese polis ekipleri baskın yaptı. Narkotik Şube Müdürlüğünün yanı sıra operasyona, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

Yapılan operasyonda bir işyeri olmak üzere 7 farklı adrese yapılan şafak baskınında Kapulla Mahalesinde bulunan Ş.Ö isimli şahsa ait evde yapılan aramada iki ayrı saksı içersinde 13 adet ile küçük plastik bardaklarda 16 adet olmak üzere 39 adet hint keneviri bitkisi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet av fişeği, bir adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet tabanca fişeği geçirildi. Bahçelievler mahallesinde bulunan M.T isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada ise işyerinin arka bahçesinde 10 adet hint keneviri ele geçirildi. Baskın sonrası Ş.Ö isimli şahıs gözaltına alınırken,M.T isimli şahıs ise aranıyor.

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