Karabük’teki Orman Yangını Devam Ediyor

Karabük'te 3 ayrı noktadan çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Karabük'te 3 ayrı noktadan çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Yenice Yolu arıtma tesisi karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle devam ediyor. Kızılçam ormanlarının yer aldığı bölgeye Karabük ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve orman işçileri yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verirken, rüzgarında etkisiyle yangın ilerleyerek devam ediyor.

Öte yandan Eflani ilçesinde de çıkan orman yangının da ise 20 dönümlük bir alan zarar gördü.