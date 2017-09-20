Karabük’teki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Karabük'te çıkan ve 5 saattir devam eden orman yangınına söndürme çalışmaları sürüyor.

Karabük'te çıkan ve 5 saattir devam eden orman yangınına söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Yenice yolu üzerinde Pirinçlik mevkisinde henüz belirlenemeyen bir şekilde çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle devam ediyor. Kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgedeki yangına Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, Bolu, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'tan bölgeye çok sayıda arazöz, tanker ve iş makineleri sevk edildi. Köylülerin ve vatandaşlarında müdahale ettiği yangında arazinin sarp ve dik olması nedeniyle ekipler müdahalede zorlanıyor.

Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, "Tüm ekiplerimiz sahada. Kontrol altına almaya çalışıyoruz ama rüzgar bizi biraz zorluyor. Bartın, Bolu, Zonguldak ve Kastamonu'dan gelen ekiplerle müdahale etmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. 3 ayrı bölgeden çıkan bir yangın. Tamamen doğa şartlarıyla mücadele ediyoruz. Rüzgar durduğu anda kontrol altına alırız. Dozer bile yangına rağmen mücadele ediyor" dedi.