  • BIST 105.324
  • Altın 146,469
  • Dolar 3,4727
  • Euro 4,1687
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Karabük’teki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

» »
Karabük’teki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Karabük'te çıkan ve 5 saattir devam eden orman yangınına söndürme çalışmaları sürüyor.

Karabük'te çıkan ve 5 saattir devam eden orman yangınına söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Yenice yolu üzerinde Pirinçlik mevkisinde henüz belirlenemeyen bir şekilde çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle devam ediyor. Kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgedeki yangına Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, Bolu, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'tan bölgeye çok sayıda arazöz, tanker ve iş makineleri sevk edildi. Köylülerin ve vatandaşlarında müdahale ettiği yangında arazinin sarp ve dik olması nedeniyle ekipler müdahalede zorlanıyor.

Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, "Tüm ekiplerimiz sahada. Kontrol altına almaya çalışıyoruz ama rüzgar bizi biraz zorluyor. Bartın, Bolu, Zonguldak ve Kastamonu'dan gelen ekiplerle müdahale etmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. 3 ayrı bölgeden çıkan bir yangın. Tamamen doğa şartlarıyla mücadele ediyoruz. Rüzgar durduğu anda kontrol altına alırız. Dozer bile yangına rağmen mücadele ediyor" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Piknik Ateşi Ormanı Yaktı20 Eylül 2017 Çarşamba 22:18
  • Balıkesir’de Trafik Kazası: 1 Ölü20 Eylül 2017 Çarşamba 22:18
  • Sivas’ta Fetö’den 3 Tutuklama20 Eylül 2017 Çarşamba 21:48
  • Çankırı’da Fetö’den 1 Tutuklama20 Eylül 2017 Çarşamba 21:38
  • Sevgilisinin Yanında Kedini Bıçakladı20 Eylül 2017 Çarşamba 21:38
  • Hediyelik Eşya Dükkanına Kaçakçılık Operasyonu20 Eylül 2017 Çarşamba 21:38
  • Otomobil Yayaya Çarptı20 Eylül 2017 Çarşamba 21:18
  • Otopark Görevlisi Darp Edildi20 Eylül 2017 Çarşamba 21:03
  • Şehitlerin Kanı Yerde Kalmadı, Öldürülen Terörist Üst Düzey Çıktı20 Eylül 2017 Çarşamba 20:53
  • Düzce’de Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 13 Yaralı20 Eylül 2017 Çarşamba 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti