Karabük’ten Halep’e 3 Yardım Tır’ı Yola Çıktı

Karabük Müftülüğü ve Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve öğrenciler tarafından da destek verilen "Halep'te İnsanlık Ölmesin"...

Karabük Müftülüğü ve Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve öğrenciler tarafından da destek verilen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasında toplanan 3 tır dolusu yardım Halep'e gönderildi.

Karabük Kent Meydanında yardımların gönderilmesi ile ilgili düzenlenen törene, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, İl Müftüsü Halil Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, öğrenciler tarafından geçen yıl gündeme getirilen yardım kampanyasının aralıklarla devam ettiğini söyleyerek, "Bu organizasyonda 3 bin koli, 45 ton gıda malzemesi, 2 ton ayrıca un, 100 koli çocuk bezi, 650 battaniye, 400 koli elbise. 3 tır dolusu yardım söz konusu. Ayrıca öğrencilerimizin oradaki yaşlılara, gençlere ve öğrencilere mektuplarını da yardım malzemeleri ile birlikte gönderdi" dedi.

Karabük Valisi Mehmet Aktaş ise, Karabük'ten çeşitli kurum ve kuruluşların katkıları ile Suriye'ye yardım malzemeleri gönderildiğini belirterek, " Bu yardım kampanyasını İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüz birlikte gerçekleştirdiler. Tabii İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönüyle gençlerimiz aslında sahiplendi. Okullarda okuyan gençlerimiz bu yönüyle de bence çok anlamlı bir çalışma yaptı. Ben yaşta bu gençlerimiz olmak üzere bu yardım kampanyasının gerçekleştirilmesinde, bu yardımların toplanmasında ve uğurlanacak hale gelmesinde emeği geçen herkese huzurlarınızda gerçekten teşekkür ediyorum. Suriye'de, Irak'ta ve diğer İslam coğrafyalarında akan kan ve gözyaşının bir an önce dinmesi için Rabbimden niyaz'da bulunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Halil Bektaş'ın duasının ardından 3 yardım tırı Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.