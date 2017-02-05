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Karaca Avlayan Avcılara 13 Bin Tl Ceza

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Karaca Avlayan Avcılara 13 Bin Tl Ceza
Kastamonu'da Milli Park Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri ile jandarma ekiplerinin müşterek yaptığı incelemelerde avlanması yasak karacaları vurdukları...

Kastamonu'da Milli Park Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri ile jandarma ekiplerinin müşterek yaptığı incelemelerde avlanması yasak karacaları vurdukları tespit edilen 2 avcıya 13 bin TL para cezası kesilirken, tüfeklerine de el konuldu.

Taşköprü ilçesine bağlı Badem Bekdemir Köyü yakınlarında köylüler, kaçak avcılık yaptıklarını tespit ettikleri kişiler hakkında jandarmaya ihbarda bulundu. Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle Orman ve Su İşleri Kastamonu Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, kaçak avlandıkları iddia edilen kişilerin kaldığı evde arama yaptı. Evde yapılan aramada avlanması yasak olan karacaya ait parçalanmış halde etler bulundu. Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen iki kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri ise avladıkları 3 karaca için iki kişiye 13 bin TL para cezası uygularken, 2 av tüfeğine de el koydu.

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