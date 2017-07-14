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Karacabey Birliksporaltunsoy’a Emanet

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Karacabey Birliksporaltunsoy’a Emanet
Spor Toto 3'üncü Lig 1. Grup ekiplerinden Karacabey Birlikspor'un teknik direktörlüğüne Namık Altunsoy getirildi.

Spor Toto 3'üncü Lig 1. Grup ekiplerinden Karacabey Birlikspor'un teknik direktörlüğüne Namık Altunsoy getirildi.

İmza töreninde Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, Asbaşkanı Fahrettin Dengiz ve yöneticiler hazır bulundu. Törende konuşan Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, "İki taraf için de hayırlı olsun. Namık Hoca'mız senelerdir 2 ve 3. liglerde hocalık yaptı. Bugün de aramıza katıldı. Hocamızla birlikte istediğimiz, özlediğimiz yerlere çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

Namık Altunsoy ise, "İiyi sonuçlar alabileceğimiz bir süreç olacağını düşünüyorum. Güzel bir takım kuruldu. Biz de çalışarak Karacabey Birlikspor'umuzu layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.

Geçen sene Van Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran Altunsoy, sırasıyla Tokatspor, Karsspor, Ünyespor, Diyarbekirspor ve 24 Erzincanspor'u çalıştırmıştı.

Karacabey Birliksporaltunsoy’a Emanet

Karacabey Birliksporaltunsoy’a Emanet

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