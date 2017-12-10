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Karacabey Longozda Anlamlı Çöp Toplama Etkinliği

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Karacabey Longozda Anlamlı Çöp Toplama Etkinliği
Bursa'nın Karacabey ilçesinde longozun etrafındaki çöpler toplandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde longozun etrafındaki çöpler toplandı.

Karacabey Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ile birlikte bu hafta sonu anlamlı bir çevre hareketine imza attı. Karacabey Belediyesi ve Orman Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen "daha temiz bir longoz için harekete geçiyoruz, longozu temizliyoruz" başlıklı etkinlikte, 7'den 70'e herkes, longozda çöpleri topladı. Düzenlenen etkinliğe, Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi öğrencileri, Karacabey Belediyespor sporcuları ve vatandaşlar katıldı. Tüm gönüllüler, Karacabey longozunda saat 11.00'de başlayan yürüyüş ile orman içerisindeki atıkları tek tek topladı. Moloz türü olan ve elle alınamayacak atıklar, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince makinelerle toplandı. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüşte toplanan atıklar, belediye temizlik işlerince görevlendirilen araçlar tarafından alındı. Etkinliğe katılanlara Karacabey Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikram edildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Uzun zamandır aklımızda olan bir etkinliği hayata geçirdik. Bize geçmişten kalan bu nadide bölgeyi gelecek nesillere aktarmak için vatandaşlarımızda çevre bilincini, çevre duyarlılığını oluşturmamız gerekiyor. Longoz ormanları, yaklaşık 250 çeşit kuş türünü içerisinde barındıran, endemik bitkileri olan nadide bir alan. Türkiye'de 3 tane olan longoz ormanlarının bir tanesi de Karacabey'imizde. Bugün Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi öğrencileri, Karacabey Belediyespor sporcuları ve vatandaşlarla Longoz Ormanı'nı temizledik. Vatandaşlarımızın buraya geldiğinde daha duyarlı olmalarını ve çevreyi kirletmemelerini istiyoruz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılanlar ise, "Çevrede pet şişeler, poşetler ve giysi türü eşyalar atılarak çevre kirletilmiş. Buraya gelenler kendi çöpünü çevreye atmasa, bizim bu temizliği yapmamıza da gerek kalmayacak. Bu konuda duyarlı olalım. İnsanlığın devam etmesi için, doğanın da devam etmesi lazım. İnsanları bilinçlendirmemiz lazım. Bu etkinliği düzenleyen Karacabey Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise, "150 kişilik bir grubun katılımıyla güzel bir etkinlik yapıldı. Çevrede bulunan çöpleri topladık. Bu etkinliğe destek verenlere ve katılanlara teşekkür ederim. Vatandaşlar bilhassa bu tür ortamlarda daha duyarlı olmaları lazım" diye konuştu.

Yürüyüşün sonunda ise, Karacabey Ova Korusu Ayı Barınağına gidilerek doğaya salınmak için yetiştirilen sülün kuşlarının salımı gerçekleştirildi. Ayrıca, öğrenciler ve vatandaşlar Karacabey Ova Korusu Ayı Barınağında bulunan ayıları da ziyaret etti.

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