Karacabey Sahilleri Yıl Sonuna Hazır

Bursa'nın en uzun deniz kıyısına sahip Karacabey'de 2 kilometrelik sahil hattında Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 14 milyon TL harcanarak yapılan...

Bursa'nın en uzun deniz kıyısına sahip Karacabey'de 2 kilometrelik sahil hattında Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 14 milyon TL harcanarak yapılan yatırımlar Ocak ayında hizmete alınıyor. 400 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Yapılan sahil düzenlemesi nedeniyle bu yaz Karacabey için farklıydı ama inşallah önümüzdeki yaz çok daha farklı olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Karacabey sahillerinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Altepe, turizm kenti Bursa hedefi doğrultusunda yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Kentin tüm değerlerini tek tek gün yüzüne çıkardıklarını, Bursa'nın sahil kenti olduğunu bu vesileyle herkese hatırlattıklarını belirten Başkan Altepe, Karacabey'den Mudanya ve Gemlik'e kadar yaklaşık 300 kilometrelik sahil bandının Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla tekrar ele alındığını ifade etti. Karacabey'de 2 kilometrelik uzunluğa sahip kıyı şeridinde toplam 400 bin metrekarelik alanda yapılan düzenlemelerle insanların gönül rahatlığıyla denize girebilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri birbirinden işlevsel alanların oluşturulduğunu kaydeden Başkan Altepe, "Karacabey'in sahilleri komple Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor. Burada gerçekleştirilen ve inşallah yılbaşına kadar bitecek olan 2 kilometrelik hattaki çalışmalara toplamda 14 milyon TL para harcıyoruz. Şu anda imalatın yüzde 70'i gerçekleşti ve yılbaşına kadar da çalışmalar tamamlanacak. Burada yürüyüş yolları, bisiklet yolları, denize girmek için insanlarımızın kullanacağı sistemler, kafeterya ve duş alanları, 40 adet konuklama birimiyle birlikte 400 bin metrekarelik alan düzenlendi. Gerçek anlamda sahil şehri Karacabey'e yakışan bir yatırım oldu. İnşallah, bu yaz sahilimiz farklıydı ama önümüzdeki yaz çok daha farklı olacak. Her şey turizm kenti Karacabey için. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Altepe'yle birlikte sahiller inceleme gezisine katılan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, göreve geldiklerinde hayvanların otladığı sahillerde Büyükşehir Belediyesi'nin marifetiyle tüm olumsuzlukların ortadan kaldırıldığını ifade etti. 1 adet kum makinasının Büyükşehir tarafından bölgeye hibe edildiğini ve sahil şeridinin baştan sona düzenlendiğini söyleyen Başkan Altepe, "Gerçekten güzel bir yatırım oldu. Vatandaşlarımız daha önce otomobillerin arasında yürümeye çalışıyorlardı. Şimdi bölgemiz amfi tiyatro, su parkı ve pazar alanlarıyla çok güzel bir görünüm kazandı. Hayata geçirilen bu hizmet nedeniyle başta Başkan Altepe olmak üzere çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.