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Karacabey’de Balık Katliamı Sürüyor

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Karacabey’de Balık Katliamı Sürüyor
Balıkesir sınırlarından gelerek Karacabey'den geçen Canbalı deresinde yaşanan balık ölümleri vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde toplu balık ölümleri devam ediyor.

Balıkesir sınırlarından gelerek Karacabey'den geçen Canbalı deresinde yaşanan balık ölümleri vatandaşların tepkisine sebep oldu. Balıkçılar, yetkililerin bu katliama sessiz kaldığını iddia etti. Yaklaşık bir ay evvel de yaşanan toplu balık ölümlerinin yeniden başlamasına tepki gösteren balıkçıklar, kıyıya vurmuş balıkların ölüm sebebinin araştırılması istiyor.

Balık ölümlerini değerlendiren Karacabeyli balıkçı Yusuf Kenar, "Geçimimi balıkçılıktan sağlıyorum. Buradan tuttuğum balıklarla 2 çocuk okuttum. Fakat şimdi derenin ve balıkların halini gördüğüm zaman üzülüyorum. Yetkililer bu meseleye bir çare bulsunlar. Artık sesimizi duysunlar. Birkaç gün içerisinde dereden 1 tonu aşkın balık ölüsü çıkardık. Bunlar öldürülen balıklar. Geleceğimiz için bu katliama dur demek gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Balıkçılığı bırakacağım. Yetkililerden iş isteyeceğim. Bittik biz" diye isyan etti.

3 gündür tonlarca balığın telef olduğunu söyleyen balıkçılar; "Çocuklarımıza ne bırakacağız? Bu suda kurbağa bile yaşamaz. Yetkililer biz balık tutarken ceza yazmak için bahane arıyorlardı. Suya attığımız oltayı çıkarttırıp kaç iğne attığımıza, nasıl balık tuttuğumuza bakıyorlardı. Bu resmen bir katliam" dedi.

Karacabey İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemer Erken, "Müdürlüğümüze bağlı su ürünleri mühendisleri derede incelemelerini yaptı. Sudan ve balıklardan numuneler alındı. Yaklaşık bir ay önce gönderdiğimiz numunelerin sonuçları henüz çıkmış değil. Araştırmalarımız sürüyor. Alınan numunelerden çıkan sonuçlara göre gerekli çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu.

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