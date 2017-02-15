Karacabey’de ‘Halil İbrahim Sofrası’

Bursa'nın Karacabey Belediyesi'nin "Halil İbrahim Sofrası" buluşmaları devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey Belediyesi'nin "Halil İbrahim Sofrası" buluşmaları devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın istişare kültürü çerçevesinde yürüttüğü vatandaş buluşmalarının yeni adresi Çarık Mahallesi oldu. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, mahalledeki ihtiyaçlar ve çözüm yolları vatandaşlarla birlikte değerlendirildi. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Ali Özkan ile aynı masayı paylaşıp taleplerini yüz yüze aktarma fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özkan, Karacabey'in topyekûn gelişmesi için gayret gösterdiklerini hatırlatarak, merkez-kırsal ayırt etmeksizin, ilçenin her noktasına değer katacak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana istişare kültürü çerçevesinde ortak aklın gücüne inanarak hareket ettiklerine işaret eden Başkan Ali Özkan, "Halil İbrahim Sofrası" buluşmalarının faydalı olduğunu ifade etti.