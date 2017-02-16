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Karacabey’e 170 Milyonluk Alt Yapı

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Karacabey’e 170 Milyonluk Alt Yapı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde BUSKİ tarafından alt yapı çalışmalarına başlandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde BUSKİ tarafından alt yapı çalışmalarına başlandı.

İlçeyi 70 yıl kaliteli kaynak suyuna kavuşturacak olan Gölecik Barajı'na vurulan ilk kazmanın heyecanı yaşanırken, BUSKİ tarafından başlatılan 170 milyon tutarındaki kanalizasyon ve altyapı çalışmaları memnuniyetle karşılandı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 40 yıllık kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin kısa sürede yenileneceğini söyledi.

BUSKİ yetkilileri ile birlikte, ilçenin 5 ayrı noktasında süren çalışmaları inceleyen Başkan Ali Özkan, BUSKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Mesut Boz'dan bilgi aldı. Özkan, seçim döneminde söz verdikleri projelerin bir bir hayata geçmesinden ilçe halkı adına gurur duyduklarını ifade etti.

Boz ise, şehir merkezinde yürütülen 3 farklı noktanın yanı sıra Yeniköy'deki taşkınlara son vermeyi hedefleyen dere ıslahı çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

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