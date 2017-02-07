Karacabey’in 50 Yıllık Rüyası Gerçek Oluyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinin 70 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak ve 40 bin dönüm tarım arazisini suya kavuşturacak Gölecik barajının yapımına...

Bursa'nın Karacabey ilçesinin 70 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak ve 40 bin dönüm tarım arazisini suya kavuşturacak Gölecik barajının yapımına başlanıyor.

Gölecik barajı inşaatını üstlenen müteahhit firmanın yetkilileri Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti. Başkan Ali Özkan, ilçenin 50 yıllık rüyası olan projenin bir an önce tamamlanması için her türlü desteği vermekten memnuniyet duyacaklarını söyledi. Ali Özkan, barajın ilçenin 70 yıllık su ihtiyacını karşılayacağını, ayrıca 40 bin dönüm tarım arazisinin sulanacağını kaydetti.

DSİ 12. Şube Müdürü Çağatay Ünlü'nün de katıldığı ziyarette, firma sahibi Hüseyin Özdoğan, inşaat şantiyesinin kurulmasına başlandığını, baraj yaklaşım yolları inşaatlarına da birkaç gün içinde başlanacağını bildirdi.

Özdüğan, "Özdoğan Grup'a bağlı Özkar A.Ş. tarafından daha önce Türkiye genelinde gerçekleştirilen projeler arasında Ankara-Sivas hızlı tren hattı, Aydın-Çine barajı, Erzurum-Ayvalı barajı, Muğla-Bayır barajı, Çine-Aydın yolu gibi ülke gündeminde ses getiren güçlü projeler var. Karacabey Gölecik barajının inşaat teslim süresi bin 200 gün. Yaklaşık 40 ay olan bu süreden çok daha önce inşaatı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.