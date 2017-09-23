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Karacabeyliler Kaldırım İşgali İstemiyor

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Karacabeyliler Kaldırım İşgali İstemiyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda

vatandaşlar kaldırım işgallerine tepkilerini dile getirdi.

Siyasi partilerin ilçe başkanları, kadın kolları, esnaf odaları, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların hazır bulunduğu panelde, kaldırım işgalleri masaya yatırıldı. Kahvehane önlerine sandalye konulmasına tepki gösteren vatandaşlar, işyeri sahiplerini kaldırım işgali konusunda hassasiyete davet etti.

Panele tekerlekli sandalyesi ile katılan engelli bir vatandaşın, "Kaldırımlar bizimdir, ben kaldırımda yürümek istiyorum" sözleri alkışlarla destek bulurken, panelde zabıta kontrollerinin sıklaştırılması ve bu kişilere gerekli cezaların kararlılıkla uygulanması istendi.

Hem Karacabeylilerin panele gösterdiği ilgiden, hem de keyfi uygulamalara "dur" denilme kararı alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kent Konseyi Başkanı Mahmut Çayır, Karacaebey'in modern şehir hedefine ulaşması için başta kaldırım işgali olmak üzere bütün konuların yakından takipçisi olmayı ve bu tarz toplantılar yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

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