  • BIST 89.128
  • Altın 143,177
  • Dolar 3,5692
  • Euro 3,7736
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Karacabeyspor 5 Bin Kişiyle Kocaeli’ye Gidemiyor

» »
Karacabeyspor 5 Bin Kişiyle Kocaeli’ye Gidemiyor
Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu, önceki gün yaptığı olağan toplantıda, 26 Şubat Pazar günü İsmetpaşa Stadı'nda oynanacak Kocaelispor Karacabey Birlikspor...

Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu, önceki gün yaptığı olağan toplantıda, 26 Şubat Pazar günü İsmetpaşa Stadı'nda oynanacak Kocaelispor Karacabey Birlikspor maçıyla ilgili olarak misafir takım taraftarına yasak getirdi.

Karacabey'deki ilk maç sonrasında büyük olaylar meydana gelmiş, hatta yaralananlar olmuştu. Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu da, rövanş maçında benzer olayların yaşanmaması için bu kararı aldığını açıkladı. Taraftalar, oynadıkları her maçta "5 bin kişiyle Kocaeli'ye" diye slogan attıkları ve heyecanla bekledikleri müsabakaya gidemedikleri için üzgün olduklarını beyan ettiler.

Akıncılar taraftarla grubu, sosyal medya üzerinden alınan kararı eleştirdi. Akıncılar, yaptıkları açıklamada, "26.02.2017 tarihinde oynanacak olan Kocaelispor maçı için İl Güvenlik Kurulu konuk takım seyircisini almama yönünde karar almıştır. Alınan bu kararı Akıncılar olarak kınıyoruz. Deplasman yolları farklıdır, bir tas çorbayı, bir parça ekmeği, bir yudum suyu paylaşırsın. Yazın bunaltıcı sıcakta klimasız otobüslerde kan, ter içinde kalırsın. Sırf takıma olan sevdandan dolayı sesin çıkmaz. Unuttuğunuz, bizim hatırlatmak istediğimiz bir nokta var; bizim şehrimizin takımına olan sevdamız gidilen kilometrelerce yolun çok daha fazlasıdır. Akıncılar burada dimdik ayakta" ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kılıç: “Euro 2024’ün En Büyük Adayı Biziz”23 Şubat 2017 Perşembe 14:03
  • Akhisar Belediyespor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü23 Şubat 2017 Perşembe 13:58
  • Mustafa Denizli, Ümraniyespor Maçı İle Takımının Başında İlk Kez Sahaya Çıkacak23 Şubat 2017 Perşembe 13:43
  • Spor Toto 2. Lig23 Şubat 2017 Perşembe 13:43
  • Amatör Spor Kulüpleri Toplantısı Yapıldı23 Şubat 2017 Perşembe 13:38
  • Spor Toto 2. Lig23 Şubat 2017 Perşembe 13:28
  • Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor23 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Ali Koç’tan Fenerbahçe Taraftarına: "Sakin Olun"23 Şubat 2017 Perşembe 12:38
  • Barisic: “Esnek Bir Sistemimiz Olacak”23 Şubat 2017 Perşembe 12:33
  • Çaykur Rizespor’da Birlik Ve Beraberlik Mesajı23 Şubat 2017 Perşembe 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti