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Karacadağ’da Mahsur Kalan 700 Kişi Kurtarıldı

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Karacadağ’da Mahsur Kalan 700 Kişi Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki kayak merkezi Karacadağ'da kayak yapmaya giderek mahsur kalan yaklaşık 700 kişilik grup kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki kayak merkezi Karacadağ'da kayak yapmaya giderek mahsur kalan yaklaşık 700 kişilik grup kurtarıldı.

Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre ilçelerden gelen yaklaşık 700 öğrencinin mahsur kaldığı kayak merkezine jandarma, 112 sağlık ekipleri iş makineleri yönlendirildi. Öğrenci ve öğretmenlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Siverek Belediye Başkanlığı kriz masası oluşturarak bölgeye yönlendirdiği çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarına başladı.

Olay yerine ulaşan askerler ise öğrencilere kumanya dağıttı. Kayak merkezinde fenalaşan öğrenciler greyder yardımı ile ambulansa yetiştirildi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kayak merkezi yolu trafiğe açıldı. İş makineleri yardımı ile açılan yolda öğrenci servisleri kurtarıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürü Selahattin Özdoğan, "Ekiplerimizle birlikte ancak şuanda kayak merkezine ulaşarak yolu açtık. Şuan iş makinelerimiz çalışıyor burada. Mahsur kalan öğrencilerimizin sağlıklı evlerine yetişmesi için ekiplerimiz çalışmakta" dedi.

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