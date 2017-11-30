Karacan: "Halkımıza Ve Liderimize Borcumuzu Ödememiz Gerekiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan "Bizim, halkımıza ve liderimize borcumuzu ödememiz gerekiyor. Bu borç da buradaki gibi yan yana gelerek, hiçbir...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan "Bizim, halkımıza ve liderimize borcumuzu ödememiz gerekiyor. Bu borç da buradaki gibi yan yana gelerek, hiçbir hesabı düşünmeyerek, dava için koşturarak, gecesini gündüzüne katarak ödeniyor" dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Osmaniye'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, ilk olarak Osmaniye Hali esnafını ziyaret edip sorunlarını dinledi. Karacan'ın bir sonraki durağı Osmaniye Valiliği oldu. Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret eden Karacan, Osmaniye'ye gelme amaçlarının sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunmak olduğunu belirtti.

Osmaniye ile ilgili sorunların çözümü noktasında neler yapılabiliri tartışacaklarını belirten Karacan, yapılan değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletileceğinin ifade etti. Karacan, "Osmaniyemiz, Türkiye'mizin gözbebeği şehirlerimizden birisi. Özellikle son zamanlarındaki çalışmaları ile Osmaniye'nin inşallah hak ettiği yere gelmesi için bizim de bir faydamız olursa ne mutlu" şeklinde konuştu.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda partililere seslenen Karacan, AK Parti olarak halk ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye gayret ettiklerini ve gittikleri illerdeki sıkıntıları dinleyerek o illerin hak ettikleri yerlere gelmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Hep birlikte en iyi şekilde hak ettiğimiz yere geleceğimize inanıyorum"

Karacan, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu ve parti için çalışan herkesin hiçbir hesabı düşünmeden memleket sevdası için çalıştıklarını ifade ederek birlik beraberlik vurgusu yaptı. Karacan şunları söyledi:

"Eğer biz bugün bu makamlarda oturabiliyorsak bir şekilde başta halkımıza ve liderimize borcumuz var. Bizim, halkımıza ve liderimize borcumuzu ödememiz gerekiyor. Bu borç da buradaki gibi yan yana gelerek, hiçbir hesabı düşünmeyerek, dava için koşturarak, gecesini gündüzüne katarak ödeniyor. 2019 seçimlerine de bu birliktelikle, içtenlikle, samimiyetle, el ele verirsek, yan yana gelirsek, isim üzerine değil dava üzerine kenetlenirsek, sandıklardan güçlü bir şekilde çıkmamıza Allah'tan başka hiçbir güç engel olamaz. Bu da AK Parti'ye gönül veren insanlarla olacak. En son ekonomi üzerine oynanan oyunları izliyoruz. Türkiye, üzerine hangi oyun oynanırsa oynansın, hangi iftira atılırsa atılsın, hangi yalanlar üzerine oyunlar kurulmaya çalışılırsa çalışılsın vatadaşın nezdinde hiçbirinin itibarı yok. Türkiye, çok sıkıntılar yaşadı. 17-25 Aralıkları gördük, MİT tırlarını, gezi eylemlerini, 15 Temmuz'u gördük. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Memleketi ele geçirmeye kalkıştılar. Ama halkımız dik duruşuyla ve liderine güvenmesiyle bunların hepsini atlattı. Önümüzde güzel günler bizi bekliyor. İnşallah ekonomiyle ilgili Cumhurbaşkanımız liderliğinde bütün tedbirler alındı. Bu olumsuzlukları bertaraf ederek, üçüncü çeyrekte büyüme rakamlarında çift haneli rakamlara yaklaşıp ekonomimiz alıp başını gidecektir. Hep birlikte en iyi şekilde hak ettiğimiz yere geleceğimize inanıyorum"

Karacan, parti ziyareti sonrası partisinin il başkanlığınca düzenlenen Sivil Toplum Kuruluş Buluşmaları'nda sivil toplum örgüt temsilcileriyle bir araya gelerek Osmaniye'de gördüğü birlikteliğin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, bu birlikteliğin, samimiyetin, Osmaniye için biraz daha gayret edilerek ileri taşınmasının Osmaniye'yi hak ettiği noktalara getireceğine yürekten inandığını söyledi.

Toplantı, sivil toplum örgüt temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti.