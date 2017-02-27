Karacasu Esnaf Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulunu Yaptı

Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan mali genel kurulu 444 ortaktan 76'sının katılımıyla gerçekleştirdi.

Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan mali genel kurulu 444 ortaktan 76'sının katılımıyla gerçekleştirdi.

1952 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yıllık olağan mali genel kurulunu ilçede bulunan Dedeoluk Kıraathanesinde gerçekleştirdi. Yeterli çoğunluğun sağlanması sonrası gündeme geçilirken genel kurulda Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, CHP İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Karacasu Halk Bankası Müdürü İlhan Altınöz, Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu başkanı Recep Karataş, üyeler İbrahim İren, Hüseyin Kesici, Bayram Karaca, Akın Çobanoğlu, çevre ilçelerin kooperatif başkanları, Karacasu Servis Kooperatif Başkanı Mahmut Burgaz, Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aptullah Gölcük ve kooperatif ortakları katıldı. Verilen önergenin kabul edilmesiyle divan başkanlığını Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Bölge Birliği İkinci Başkanı Halit Şakar, katip üyeliklerini Zafer Acar ve Ünal Gümüş yaptığı genel kurulda toplam 13 madde görüşüldü. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından 2017 tahmini bütçesi karara bağlandı. Kooperatif takibinde bulunan borçlarının yeniden yapılandırılması hususunun görüşülmesinin ardından kooperatif ana sözleşmesinin 66. Maddesinin değişikliği görüşülerek değişiklik kabul edildi. Dilek ve temennilerin ardından gelen kurul sona erdi.