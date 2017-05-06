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Karacasu’da Belediye İş Hanında Yangın

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Karacasu’da Belediye İş Hanında Yangın
Aydın'ın Karacasu ilçesi merkezinde bulunan belediye iş hanında bir depoda çıkan yangın ilçede hareketli dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesi merkezinde bulunan belediye iş hanında bir depoda çıkan yangın ilçede hareketli dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

Karacasu Mustafa Kemal Paşa Caddesinde belediye iş hanının bodrum katında bir manava ait depoda karton kağıtların tutuşması sonrası yangın çıktı. Manavın karşısında bulunan kahvehanede oturanların itfaiyeye haber vermesi sonrası yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Deponun içerisinde yer alan karton kağıtlar, naylon ve sebze-meyve kasalarının erimesi sonrası yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenirken olay yerine ambulans çağrıldı. Dört katlı ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu belediye iş hanındaki yangın daha büyük bir faciaya yol açmadan kontrol altına alınırken soğutma işlemleri gece boyunca devam etti. Yangının çıkış sebebi hakkında incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Karacasu’da Belediye İş Hanında Yangın

Karacasu’da Belediye İş Hanında Yangın

Karacasu’da Belediye İş Hanında Yangın

Karacasu’da Belediye İş Hanında Yangın

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