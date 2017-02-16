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Karacasu’da Öğrenci Taşıma Güvenliği Toplantısı Yapıldı

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Karacasu’da Öğrenci Taşıma Güvenliği Toplantısı Yapıldı
Karacasu Halk Eğitim Merkezinde yapılan öğrenci taşıma güvenliği toplantısında servis şoförlerine seminer verildi.

Karacasu Halk Eğitim Merkezinde yapılan öğrenci taşıma güvenliği toplantısında servis şoförlerine seminer verildi.

Okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kazaları sıfıra indirmek ve çocukların trafik güvenliğini artırıcı önlemlerin belirlenmesi amacıyla Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında Karacasu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda Öğrenci Taşıma Güvenliği Toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaymakamın yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Emniyet Amiri Yuşa Kılıçaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, okul müdürleri, servis şoförleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Toplantıda Karacasu Emniyetinde görevli trafik polisi uyulması gereken kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Karacasu’da Öğrenci Taşıma Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Karacasu’da Öğrenci Taşıma Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Karacasu’da Öğrenci Taşıma Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Karacasu’da Öğrenci Taşıma Güvenliği Toplantısı Yapıldı

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