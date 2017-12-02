Karacayı Öldüren Kaçak Avcılara 13 Bin 500 Tl Ceza

Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı içerisinde kaçak avlanan 5 kişiye 13 bin 500 lira para cezası verildi.

Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı içerisinde kaçak avlanan 5 kişiye 13 bin 500 lira para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Yedigöller Milli Parkı içerisinde kaçak avlandığı belirlenen 5 kişi Milli Parklar görevlileri tarafından yakalandı. Görevliler tarafından 4 adet yarı otomatik av tüfeği ve 1 adet öldürülmüş karaca ile yakalanan şahıslara 13 bin 500 lira para cezası uygulandı.