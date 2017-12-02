  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 13 °C

Karacayı Öldüren Kaçak Avcılara 13 Bin 500 Tl Ceza

» »
Karacayı Öldüren Kaçak Avcılara 13 Bin 500 Tl Ceza
Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı içerisinde kaçak avlanan 5 kişiye 13 bin 500 lira para cezası verildi.

Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı içerisinde kaçak avlanan 5 kişiye 13 bin 500 lira para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Yedigöller Milli Parkı içerisinde kaçak avlandığı belirlenen 5 kişi Milli Parklar görevlileri tarafından yakalandı. Görevliler tarafından 4 adet yarı otomatik av tüfeği ve 1 adet öldürülmüş karaca ile yakalanan şahıslara 13 bin 500 lira para cezası uygulandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazada Türk Genci Hayatını Kaybetti02 Aralık 2017 Cumartesi 15:43
  • İlkokula Eyp’li Saldırı02 Aralık 2017 Cumartesi 15:43
  • İstanbul’da Dehşet Anları, İş Adamı Metrelerce Sürüklendi02 Aralık 2017 Cumartesi 15:23
  • Van’da Trafik Kazası; 1 Yaralı02 Aralık 2017 Cumartesi 15:18
  • Hırsızları İhbar Edene 50 Bin Tl Ödül02 Aralık 2017 Cumartesi 15:18
  • Durakta Unutulan Bavuldan Erkek Kıyafetleri Çıktı02 Aralık 2017 Cumartesi 15:13
  • Bayrampaşa’da İş Hanında Yangın Paniği02 Aralık 2017 Cumartesi 15:08
  • Tem’de Motosiklet Kamyonun Altına Girdi: 1 Ölü02 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
  • Nijerya’da İntihar Saldırı: 12 Ölü02 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
  • Chp’li Başkana Eski Başkandan Yumruk02 Aralık 2017 Cumartesi 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti