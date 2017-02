Karaciğer Naklinde Türkiye İlk Sırada

Diyarbakır'da karaciğer nakliyle ilgili düzenlenen bir sempozyuma katılan Prof.

Diyarbakır'da karaciğer nakliyle ilgili düzenlenen bir sempozyuma katılan Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, canlıdan organ nakli konusunda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını belirterek, "Karaciğer naklinde de biz yine ilk sıradayız. Karaciğer naklinin pediatrik alanında da oldukça başarılı sonuçlarımız var" dedi.

Memorial Sağlık Grubu tarafından Diyarbakır'da "Karaciğer Nakli Sempozyumu" gerçekleştirildi. Merkez Yenişehir ilçesinde bir otelde düzenlenen sempozyuma Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, DÜ Gastroentereloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kendal Yalçın ve doktorlar katıldı. Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, sempozyumun amacının karaciğer hastalıklarında özellikle karaciğer yetmezliğine götüren nedenleri bölgede hizmet veren sağlık görevlilerle paylaşmak olduğunu ifade ederek, "Bu bölgenin en önemli konularından biri de hepatitlerdir. Hepatitlerin önlenmesi tedavisi ve tedavideki son gelişmeleri anlatmak üzere bu bölgedeki doktor arkadaşları bilgilendirmek üzere bir sempozyum düzenledik" diye konuştu.

"Canlıdan organ nakli konusunda önde gelen bir ülkeyiz"

Canlıdan organ nakli konusunda Türkiye'nin önde gelen bir ülke olduğunu aktaran Polat, "Türkiye'de organ nakli, karaciğer nakli çok önemli bir yere geldi. Çok fazla sayıda ve iyi kalitede yapılıyor. Dünyada yapılan bütün tedavileri gerek medikal tedaviler gerek karaciğer nakli anlamında Türkiye'de en üst düzeyde yapıyoruz. Bu bölgedeki doktor arkadaşların bu konuda bilgilendirilmesi, onların da fikirlerini almak ve bu konuyu tartışmak üzere toplandık. Türkiye'de karaciğer nakli iyi bir şekilde yapılıyor ama karaciğer nakillerinde en önemli problem yeterince kadavra organ bağışının olmaması. Biz hep canlı ağırlıklı organ nakilleri yapıyoruz. Asıl amaç aslında kadavradan yapmak. Canlı nakilde çok önde gelen bir ülkeyiz. Çok deneyimli merkezlerimiz ve hekimlerimiz var. Sonuçlarımız çok iyi" dedi.

"5,5 yılda 600 karaciğer nakli yaptık"

Memorial Ataşehir Hastanesi'nde 5,5 yılda 600 karaciğer nakli yaptıklarını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Bu dünyada ilk olan bir durum. Kurulduğundan beri ilk 5 buçuk yılda 600 karaciğer nakli yapan başka bir merkez yok. Yüzde 90'ın üzerinde bir başarı oranımız var. Pediatrik karaciğer nakilleri de yapıyoruz. 4 kiloluk, 5 kiloluk, 3 aylık, 5 aylık bebeklere çok rahatlıkla karaciğer nakilleri yapıyoruz. Karaciğer naklinde de biz yine ilk sıradayız. Karaciğer naklinin pediatrik alanında da oldukça başarılı sonuçlarımız var."

"Diyarbakır ve Batman'da viral hepatit yoğunluğu çok fazla"

DÜ'den Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen de bölgede viral hepatitlerin önemli bir sorun olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Viral hepatitlerin komplikasyonları içinde de karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gibi riskler var. Bu anlamda karaciğer yetmezlikleri çok sık görülen problemler. Bu konuda bir çığır açan durum da karaciğer naklidir. Özellikle donörden nakil çok önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin bu anlamda bilinçlenmesi lazım. Organ bağışı konusunda gerçekten daha çok yol almamız gerekiyor. Çünkü karaciğer bekleyen, böbrek bekleyen çok sayıda hastamız mevcut. Viral hepatit B, D ve C maalesef ülkemizin hala ciddi bir sorunu olarak gündemini korumaktadır. Bundan 15 yıl önce karaciğer nakilleri çok ütopik konulardı fakat artık gerçekten karaciğer nakliyle son dönem karaciğer yetmezlikleri, ölümü bekleyen hastalar yeniden can bulabilmektedir. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde viral hepatit B tamamen ortadan kalkacaktır ama viral hepatit C ve başka virüsler gündemini koruyacaktır. Bu anlamda toplumun bilinçlenmesi lazım."