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Karadağ, İç Karışıklığın Eşiğinde

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Karadağ, İç Karışıklığın Eşiğinde
Karadağ'da Sırp yanlısı muhalif parti liderlerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrasında ülkede iç karışıklık endişesi baş gösterdi.

Karadağ'da Sırp yanlısı muhalif parti liderlerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrasında ülkede iç karışıklık endişesi baş gösterdi.

Rusya'dan yönetildiği ileri sürülen darbe girişiminde rol almakla suçlanan iki muhalif lider Andrija Mandic ve Milan Knezevic'in dokunulmazlıkları, bugün Parlamento'da yapılan oylama ile kaldırıldı. Sırp yanlısı Demokrat Cephe (DF) Partisi liderlerinin parlamento seçimlerinin yapıldığı 16 Ekim'de gerçekleştirilen darbe girişimine bağlı olarak tutuklanmalarının önünün açılması kararıyla birlikte başkent Podgoritsa'da yüzlerce protestocu parlamento önünde eylem başlattı. Dokunulmazlıkları kaldırılan muhalif liderler ise ülkenin iç karışıklığın eşiğinde olduğunu ilan etti.

ABD'nin Podgoritsa Büyükelçiliği ise Karadağ'daki vatandaşlarını güvenlik hususunda ikaz ederek parlamento çevresinde yaşanabilecek olaylara karşı dikkatli olmaya davet etti.

Karadağ'ın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya ile güçlü bağlantıları olan muhalif liderler, dönemin başbakanı Milo Djukanovic'i öldürme ve darbe teşebbüsünde rol aldıklarına yönelik suçlamaları reddediyor.

Halkın NATO üyeliğine desteğinin yüzde 50 civarında seyrettiği ülkenin NATO'ya üyelik sürecinin bahar ayında tamamlanması bekleniyor. Sancılı süreçte Rusya tarafından desteklenen muhalif grupların kalabalık sokak eylemlerine imza atmaları bekleniyor.

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