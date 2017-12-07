Karadağ’dan 15 Temmuz Gazisi Çifte Ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, 15 Temmuz darbe gecesi gazi olan Eşref ve Kardelen Çelik çiftini ziyaret etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, 15 Temmuz darbe gecesi gazi olan Eşref ve Kardelen Çelik çiftini ziyaret etti.

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, AK Parti İskilip ilçe Başkanı Mustafa Lek ve il yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Karadağ, Çelik çiftine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin şehit ve gazilerin büyük iradesi ve özverisiyle engellendiğini belirten Karadağ, "Bu ülkeye, demokrasimize ve evlatlarımızın geleceğine sahip çıktığınız için hepimiz size minnettarız. O gün bu aziz millet vatanına sahip çıkmak için meydanlara indi. Ancak bazı vatandaşlarımız gazi bazıları se bu vatan için şehit oldu. Şehit ve gazilerimiz bu ülkenin bölünmesine izin vermediniz. Şehitlerimize allah'tan rahmet gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Göreve geldiği günden itibaren ilk icraatlarından birisinin Şehit Aileleri ve Gaziler Komisyonu kurmak olduğnu dile getiren Karadağ, komisyon üyeleriyle birlikte şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiklerini belirtti.

15 Temmuz gazileriyle ilgili bir çalışma yaptıklarını dile getiren Karadağ, önümüzdeki günler 15 Temmuz gazilerinin o gece yaşadıkları olayların kitaplaştıralacağını sözlerine ekledi.