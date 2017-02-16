Karadağ’dan Başkan Memişe’e Veda Ziyareti

Son yayınlanan kararname ile kentten ayrılacak olan Defterdar Davut Karadağ Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'e veda ziyaretinde bulundu.

Son yayınlanan kararname ile kentten ayrılacak olan Defterdar Davut Karadağ Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'e veda ziyaretinde bulundu.

Defterdar Karadağ'ın Bayburt'ta görev yaptığı 4 yıl boyunca güzel hizmetlerde bulunduğunu belirten Başkan Memiş ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Karadağ'a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Mete Memiş'e teşekkür eden Defterdar Davut Karadağ ise görev yaptığı süre boyunca Bayburt'ta bulunmaktan memnun olduğunu söyleyerek Başkan Memiş'e çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.