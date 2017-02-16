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Karadağ’dan Huzurevi Ziyareti

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Karadağ’dan Huzurevi Ziyareti
AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, Türkiye'nin geleceğini ulu çınarların tecrübesiyle inşa edeceklerini söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, Türkiye'nin geleceğini ulu çınarların tecrübesiyle inşa edeceklerini söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, parti yöneticileriyle birlikte Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Huzurevi sakinlerine karanfil hediye eden Karadağ, yaşlılarla sohbet etti.

Ulu çınarların Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, güvenliği koruyan askerleri, polisleri, bekçileri, öğretmenleri, devlet yöneticilerini, memurları yetiştirdiğini dile getiren Karadağ, "Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak kadroları sizler hazır hale getirdiniz. Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve saygı Türk toplumu bu temel kural doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı yaşamın her evresinde ilke edinmiştir. Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı gelecek kaygılarımızı azaltacaktır. Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız. Yaşlıların karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarının onlara sunulmasıdır. Sizler milletimizin onurusunuz sizlere sahip çıkmak, ilgilenmek tüm bireylerin vatandaşlık görevidir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bundan dolayı siz ulu çınarlarımız için yaşlılar koordinasyon merkezi kurarak ömrünün büyük kısmında topluma ülkesine hizmet vermiş büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde memnun etmek huzurlu, sağlıklı yaşam sürmelerini hedeflemiştir" dedi.

Türkiye'nin geleceğini yaşlıların tecrübesiyle şekilleneceğini kaydeden Karadağ, geçmişini bilmeyenlerin geleceği inşa edemeyeceğini sözlerine ekledi.

Huzurevi Müdürü Hüseyin Penez, ziyaretten dolayı Karadağ'a teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karadağ’dan Huzurevi Ziyareti

Karadağ’dan Huzurevi Ziyareti

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