Karadağ’dan Osmancık’a Doğalgaz Müjdesi

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Osmancık ilçesine önümüzdeki günlerde doğalgaz verileceğini açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Osmancık ilçesine önümüzdeki günlerde doğalgaz verileceğini açıkladı.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığının 5. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongresine katılan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, bu başarının teşkilatların uyum içerisinde çalışması ve halkla birlikte olmasından kaynaklandığını söyledi.

Alınları ak göğüslerini gere gere köylere gittiklerini dile getiren Karadağ, "Kamil yolunda ne eziyetler çekmiştik. Ak Parti geldiğinde iflasın eşiğindeki Türkiye'den bugünlere geldik.

500 milyon lira para aktarılarak Osmancık yolu Kırkdilim geçişini artık tünel ve viyadüklerle geçeceğiz. Bu yatırım Cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük yatırımdır" dedi.

Gençlerin siyasette en aktif şekilde yerinde yer almaya devam edeceğini dile getiren Karadağ, "Diğer partiler gençlerin enerjilerine göz dikerken, AK Parti gençlerin enerjisine ve heyecanına taliptir. Biz bu davanın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adamıyız. Biz fani insanlar değil baki insanlar davasıyız. Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek.

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. İnanıyorum ki gençlik kendisine yakışanın en iyisini bulmaya, imar etmeye azimlidir, kararlıdır; bundan sonra da bunun adımlarını atacaktır. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Kurulduğu ilk günden itibaren siyasete gençliğin ruhunu ve dinamizmini katan, yönetime gençliğin azim ve kararlılığını getiren AK Parti'nin Türkiye'ye yaşattığı bahar mevsimi hiç şüphesiz sizin eserinizdir.

Bizim ana kademe kongrelerimiz kadın ve gençlik kolları kongrelerimiz büyük bir coşkuyla geçmektedir.Ak Parti niye başarılı bizim en büyük sevgimiz en büyük coşkumuz Recep Tayyip Erdoğan'a sevginizden ve teşkilat terbiyemizden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.