  • BIST 109.050
  • Altın 153,432
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Karadağ’dan Osmancık’a Doğalgaz Müjdesi

» »
Karadağ’dan Osmancık’a Doğalgaz Müjdesi
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Osmancık ilçesine önümüzdeki günlerde doğalgaz verileceğini açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Osmancık ilçesine önümüzdeki günlerde doğalgaz verileceğini açıkladı.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığının 5. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongresine katılan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, bu başarının teşkilatların uyum içerisinde çalışması ve halkla birlikte olmasından kaynaklandığını söyledi.

Alınları ak göğüslerini gere gere köylere gittiklerini dile getiren Karadağ, "Kamil yolunda ne eziyetler çekmiştik. Ak Parti geldiğinde iflasın eşiğindeki Türkiye'den bugünlere geldik.

500 milyon lira para aktarılarak Osmancık yolu Kırkdilim geçişini artık tünel ve viyadüklerle geçeceğiz. Bu yatırım Cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük yatırımdır" dedi.

Gençlerin siyasette en aktif şekilde yerinde yer almaya devam edeceğini dile getiren Karadağ, "Diğer partiler gençlerin enerjilerine göz dikerken, AK Parti gençlerin enerjisine ve heyecanına taliptir. Biz bu davanın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adamıyız. Biz fani insanlar değil baki insanlar davasıyız. Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek.

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. İnanıyorum ki gençlik kendisine yakışanın en iyisini bulmaya, imar etmeye azimlidir, kararlıdır; bundan sonra da bunun adımlarını atacaktır. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Kurulduğu ilk günden itibaren siyasete gençliğin ruhunu ve dinamizmini katan, yönetime gençliğin azim ve kararlılığını getiren AK Parti'nin Türkiye'ye yaşattığı bahar mevsimi hiç şüphesiz sizin eserinizdir.

Bizim ana kademe kongrelerimiz kadın ve gençlik kolları kongrelerimiz büyük bir coşkuyla geçmektedir.Ak Parti niye başarılı bizim en büyük sevgimiz en büyük coşkumuz Recep Tayyip Erdoğan'a sevginizden ve teşkilat terbiyemizden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesiad Yönetim Kurulu Başkanı Dizdar: "Büyüme Sevindirici"12 Aralık 2017 Salı 15:28
  • Kkdp’nın İlk Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi12 Aralık 2017 Salı 15:23
  • Modef Afrika Ve Asya’da Yeni Pazarlara Yelken Açtı12 Aralık 2017 Salı 15:23
  • 12 Aralık Mağazacılar Günü12 Aralık 2017 Salı 15:13
  • Öz Finans İş Sendikası Başkanı Eroğlu’dan Halkbank Açıklaması12 Aralık 2017 Salı 15:08
  • Marmarabirlik 50 Bin Ton Hedefine Yaklaşıyor12 Aralık 2017 Salı 15:08
  • Gaziantep’te 26.’sı Düzenlenen Gapshoes Fuarını Bakan Gül Açacak12 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Ertelenmiş Prim Borçlarında 26 Aralık Uyarısı12 Aralık 2017 Salı 14:13
  • Balıkesir İhracatı Ab’ye12 Aralık 2017 Salı 13:58
  • Erbaa’daki Tuğla Fabrikaları Osb’ye Taşınacak12 Aralık 2017 Salı 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti