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Karadağ'dan şehit ailesine ziyaret

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Karadağ'dan şehit ailesine ziyaret
AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, Dağlıca bölgesinde görevde iken yıldırım düşmesi nedeniyle şehit olan Uzman Çavuş Yeşildağ’ın ailesini ziyaret etti

2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde görevde iken yıldırım düşmesi nedeniyle şehit olan Uzman Çavuş Nurullah Yeşildağ’ın ailesini ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, şehit ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Şehidin babası Adem Yeşildağ, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olmasının kendilerine güç verdiğini söyledi.

İl Başkanı Karadağ da il teşkilatları arasında Türkiye'de ilk kez Şehit Aileleri ve Gaziler Komisyonu kurduklarını, bu komisyon aracılığıyla gaziler ve şehit aileleriyle daha yakından ilgilenmeye gayret gösterdiklerini belirtti. Bu kapsamda kentteki şehit ailelerini ziyaret etmeye başladıklarını ifade eden Karadağ, "Bizler, sizlere can borçluyuz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için şehit düşmüş kardeşlerimizin her zaman duacısıyız. AK Parti ailesi olarak bu ülkenin ayakta durmasına vesile olan, çocuklarımız ve bizler için her an her yerde göreve hazır olan güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehadet şerbetini içen kardeşlerimizin Allah şehadetlerini kabul etsin" ifadelerini kullandı. Mustafa DEMİRER / ÇORUM

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